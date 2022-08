Kiitos Westworld ja Better Call Saul alkuviikkojen pelastamisesta

Viime aikojen televisiotarjonta, vai pitäisikö sanoa suoratoistopalvelujen tarjonta, on ollut kaksijakoista. Kaikenmoista on ollut tarjolla kosolti, mutta omaan makuuni kovin paljoa oikeasti kiinnostavaa tuotantoa ei ole ollut. Alkuvuoden Peacemaker kiinnosti paljon, mutta sen jälkeen on ollut hiljaisempaa.

Kunnes katsottavaksi tuli kaksi sarjaa, jotka ovat kumpikin saaneet sormet syyhyten odottelemaan uusia jaksojaan. Kiitokset alkuviikon pelastamisesta Westworld ja Better Call Saul.

Ei mikään länkkäri

Scifi-teemainen Westworld-sarja esitteli ensimmäisellä kaudellaan sarjan nimeä kantavan western-aiheisen teemapuiston. Jujuna oli, että alueen asukkaat kaikki olivat androideja, ihmisten viihteeksi rakennettuja eläviä hahmoja. Neljäs kausi on päässyt pitkälle alkuperäisestä ympäristöstään, sillä vaakalaudalla on kosolti isommat asiat kuin yhden puiston menot.

Ensin pitää todeta, että sarjan kolmas kausi ei ollut kovinkaan mainio. Siitä jäi mielikuva sekavana sillisalaattina, jossa tapahtui paljon, mutta ei jäänyt käteen paljoa.

Mutta uusi, neljäs kausi, joka on toki vielä kesken, on tähän mennessä ollut suorastaan upean mielenkiintoinen. Mysteerimäinen ja koukuttava. En muista aiemmin olleeni yhtä innossani uusista sarjan jaksoista koskaan aiemmin. Edes ensimmäisten jaksojen ollessa tarjolla.

Thandie Newton ja Aaron Paul kummastelemassa asioita.

Sarjaa seuranneet ovat ehkä noteeranneet, että joka kaudella on kuultu muutamat tunnetut kappaleet uuteen muotoon sovitettuna. Oma suosikkini männäkausilta on ollut The Weekndin Wicked Gamesin muuntaminen jousisoittimilla soitetuksi sävellykseksi, joka kuultiin erään juhlakohtauksen taustalla kolmoskaudella. Upea sovitus! Odottelenkin mielenkiinnolla, mitä kaikkea tällä tulevalla rupeamalla kuullaan. Nyt korvakäytäviin on vyörynyt muun muassa kovin erilainen versio yhdestä Metallican hitistä.

Siitä toki pitää olla toimituksemme toisen jäsenen kanssa samaa mieltä, että nyt Sanna Marinilta näyttävä Evan Rachel Woodin tämän kauden rooli on ollut hitusen ontto. Näyttelijän työnä on ollut lähinnä katsella kaukaisuuteen ajatuksissaan. Mutta muuten ei valitettavaa.

Westworldin uudet jaksot saapuvat HBO Maxiin maanantaisin.

Ei mikään lakidraama

Better Call Saulin viimeisen kauden uudet jaksot on jaoteltu kahteen erään. Ensimmäinen kattaus saatiin katsottavaksi aiemmin tänä vuonna ja nyt kesällä päästään viimeisten jaksojan kimppuun.

Breaking Bad -sarjasta tuttu lakimiesniljake Saul Goodman sai oman sarjansa jo aikaa sitten, sillä nyt nähtävä epistola on jo kuudes kausi. Ennen emosarjaansa sijoittuva kokonaisuus kertoo miten Saulista tuli Saul, miten hämärämies Gus päätyi siihen mihin päätyi ja miten monet muut tutut hahmot sopivat paikoillensa. Uusiakin hahmoja on monen monta, joten pelkkää ”tulevan kertausta” ei ole tarjolla.

Iso peukku pitää antaa monelle eri näyttelijälle omasta suorituksestaan. Lähes joka hahmon voisi nostaa erikseen esille aina Michael Mandon esittämästä Nachosta (tuttu muun muassa Far Cry -pelien Vaas-lurjuksena) Rhea Seehornin esittämään Kimiin.

Tuttu kaksikko pyssyilee jälleen.

Olin tätä ennen katsonut kyllä kaikki Better Call Saul -jaksot, mutta en muista tästäkään sarjasta olleeni koskaan niin innoissani kuin mitä tämän kauden aikana. Etenkin juuri ennen kesätaukoa nähty episodi sai odottamaan jatkoa suu vaahdossa. En tiedä uskaltaako tätä sanoa, mutta pidän tästä sarjasta enemmän kuin Breaking Badista.

Jos Westworld pelastaa maanantait, niin Better Call Saul tekee saman tiistaille. Saul-edesottamusten jaksot saapuvat Netflixiin tiistaisin kello 10.

Criminalia myös

Tämän tekstin pointti lienee tämä: katsokaa Westworldin uutta, neljättä kautta, sillä se on tähänastisen perusteella todella mainio. Ottakaa myös Better Call Saul pällisteltäväksi, sillä myös se on ollut parhaimmillaan kutkuttavan kiinnostava. Se on myös juuri nyt lopussansa, joten myöhäisherännäiset voivat katsoa parin viikon päästä koko tarinan alusta loppuun saakka vaikka kerralla.

En tiedä mistä näiden kahden epistolan loppumisen jälkeen tulee se seuraava aidon oikeasti kiinnostava sarjatuttavuus. Netflixin The Sandman? HBO Maxin Game of Thrones -maailmaan sijoittuva House of the Dragon?

Tai saisiko Netflixin maanmainio Criminal jatkoa? Kyseessä on meinaan upea sarja, tarkistakaa vaikka aiempi teksti asiaan liittyen klikkaamalla tästä.

