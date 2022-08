Sonyn PC-käännökset ovat triviaalin hyvä idea

Sonyn uusimmat PC-käännökset ovat erinomainen esimerkki kaikki voittaa -periaatteesta käytännössä.

PC-pelaajana olen päässyt nauttimaan lukuisista upeista konsoliyksinoikeuksien käännöksistä. Minkähän takia?

Ketterää kehitystä

Komponenttipula ja koronalogistiikan sekasotku näkyivät ikävällä tavalla näytönohjaimien ja PS5-konsolien saatavuudessa. Kolikon kääntöpuolena on se, että Sonylle syntyi miellyttävän voimakas paine löytää uusia kassavirran lähteitä muualtakin kuin konsolimyynnistä ja sen yksinoikeuslisenssien tehokäytöstä.

Yksinoikeusjulkaisuiden logiikka on selkeä. Kun tarpeeksi moni AAA-pläjäys löytyy vain pleikkarilta, ei pelaajamassoilla ole muuta vaihtoehtoa kuin ostaa kyseinen laitteisto. Näin tuottoa syntyy niin laitteista kuin softastakin. Mutta mitä tehdä, kun uusimmat laitteet ovat jumissa Suezin kanavassa?

Ketterä liiketoimintamalli kehkeytyi: vanhat pelit voisivat saada uuden elämän uusilla alustoilla! Sony on perinteisesti pitänyt konsoliensa parhaimmiston yksinoikeutena. Erityisesti Horizon Zero Dawn ja God of Warin eri ilmentymät ovat tuottaneet ainakin itselleni läähätystä konsolien suuntaan.

Olen pitänyt kuitenkin pääni: kun kalliiseen koneeseen on tullut investoitua, saa sille julkaistavat pelit jukopliut riittää! Nyt Sony on päättänyt palkita härkäpäisyyteni. Käännösten laatu on ollut ilahduttavan korkea, ja olen päässyt pumppaamaan tehoja irti näytönohjaimestani.

Strateginen epäselvyys

Yhtälö vaatii kuitenkin tasapainottamista: kun julkaisu on lypsetty loppuun konsolilla, on sille aika tuottaa uusi elämä PC:llä. Pelaajien ja pisnesmiesten intressit lyövät kättä päälle, kun uudet pelaajaryhmät pääsevät jakamaan kulttuurinautinnon. Pihvinä on kuitenkin se, ettei laitemyyntiä haluta vaarantaa, joten konvertoitavat pelit ovat ainakin hitusen vanhoja.

On myös huomattavaa, että kaikkea ei ole käännetty. Esimerkiksi Ratchet & Clank on edelleen pleikkarin yksinoikeusjulkaisu. On epävarmaa, tullaanko sitä kääntämään koskaan PC:lle. Ennusmerkkejä konvertoitavista peleistä yritetään tulkita Sonyn sijoittajakalvoista, Steamin lokitiedostoista ja muista satunnaisista tähtikuvioiden asennoista.

Myös suomalaisen Returnalin kääntämisestä huhutaan. Tämä olisi uusi liike, sillä kyseessä on melko tuore vuoden 2021 julkaisu, joka on toistaiseksi saatavilla vain uusimman sukupolven pleikkarille.

Tällaista lähestymistapaa kutsutaan strategiseksi epäselvyydeksi. Maailmanpolitiikassa tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että mikäli valtion reaktiotapaa ei voi korkealla luotettavuudella arvioida, ei sitä voida hyödyntää. Jos reaktiotapa olisi valmiiksi tiedossa, voisi vastapuoli eskaloida tilannetta juuri niin vähän, ettei vastareaktiosta olisi vielä pelkoa. Epävarmuuden vallitessa turvamarginaalien on oltava suurempia molemmilla puolilla pöytää.

Pelien tapauksessa tämä merkitsee sitä, etteivät multiplattapelaajat voi optimoida ostoksiaan. Ehkä Bloodborne tulee PC:lle vuoden tai kolmen kuluttua, ehkä ei koskaan. Ostoksien lykkääminen PC-konversion toivossa ei ole kestävä strategia, mikäli julkaisusta haluaa nauttia millään mielekkäällä aikajänteellä.

Joka tapauksessa tilanteessa kenelläkään ei ole mitään hävittävää. Sony saa rahaa vanhoista peleistä, PC-pelaajat pääsevät nauttimaan pari vuotta vanhoista kulttuuriklassikoista ja PS5 myy silti kuin häkä. Win-win-win, sanos!