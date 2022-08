Pelatkaa uutta, ilmaista Hitman 3 -kenttää, koska kyseessä on uusi, ilmainen Hitman 3 -kenttä

Hitman 3 on äskettäin saanut uuden, ilmaisen kentän, mainiota mainiota.

Kehuja kerännyt Hitman 3 on nimittäin mainiota viihdettä. Uusi, vieläpä maksuton, lisä tähän kokonaisuuteen on aina positiivinen asia. Eikä tuo merirosvoparatiisi ole edes hassumpi kenttä.

Trooppinen piraattiparatiisi

Tuore lisä vie Agentti 47:n Andamaanienmerelle, Malaccan salmen pohjoispuolella olevalle Ambrose Islandille. Kyseinen meren ympäröimä pläntti on paitsi kelpo alue tutkia, niin siellä myös pitää majapaikkaansa vino pino nykypäivän merirosvoja.

Pelaajat pääsevät koluamaan tiheää kasvillisuutta, piilotettuja poukamia ja paikallisten asuttamaa kylää baareineen ja asumuksineen vihollisten kansoittamaa leiriä unohtamatta. Pelaajan tehtävänä olisi päästää päiviltä kaksi kohdetta, Noel-pahis ja Akka-piraattijohtaja, sekä tehdä vaarallinen satelliitti toimintakyvyttömäksi.

Kyseessä ei ehkä ole se uraauurtavin Hitman-kenttä, se kunnia kuulunee edelleen Dartmoor-kartanolle, jossa soluttaudutaan selvittämään lukaalissa tapahtunutta murhaa. Tästä huvista tulee vahvasti mieleen parin vuoden takainen mainio Knives Out -elokuva.

Sen sijaan uutukainen tarjoaa sitä hyväksi havaittua kaavaa, joka on viihdyttänyt jo moneen kertaan. Ja viihdyttää yhä. Pelaajalla on koettavanaan hiekkalaatikko, jolla tehdä abouttiarallaa mitä vain. Kolkatako jokin pahisleirin vartija ja soluttautua tämän univormussa heidän tukikohtaansa? Koettaako hiippailla ympäriinsä ja harhauttaa tiellä olevia vihulaisia? Millä tapaa päästää kohteet päiviltä, mielikuvituksellisilla keinoilla vai pyssyt laulaen? Mukana on muutamat perin nokkelat tavat päästä maaliin tehtävässään.

Hiekkalaatikolla temmeltäminen, paikkojen tutkiminen ja mitä mielikuvituksellisimpien kohteenkylmäämiskeinojen löytäminen on aina mitä hauskinta puuhaa. Ambrose Island on myös mukavasti saari, joten sitä ei ole rajattu keinotekoisilla pelialueen rajoilla. Lisäksi piraattiteemasta otetaan mukavasti irti.

Ohessa muutama kuva, jotka antavat pientä osviittaa siitä, mitä on tarjolla. Kuvat aukeavat isommaksi niitä klikkaamalla.

Tämän kerran kohteet, Noel Crest ja Akka.

Soihdun kera rannalla palloilemassa.

Vahtitorniin soluttautuneena.

Paikallisessa juottolassa voisi ottaa osaa naamaläpisimiskisaan.

Tietokoneen ruudulla näkyy mitä?

Jos 26.7. saapunut kenttä ei ole vielä koettuna, kannattaa sen makuun päästä ennemmin tai myöhemmin. Kuten jo kahdesti on todettu: uusi Hitman 3 -kenttä on aina positiivinen asia.

