: Apinasaarelle palataan jo vajaan kuukauden päästä

Gamescomin jo perinteeksi muodostuneessa Opening Night Live -lähetyksessä paljastettiin, että Return to Monkey Island ilmestyy syyskuun 19. päivä.

Geoff Keighleyn juontamassa tapahtumassa nähtiin kauppamies-Stanin kovat myyntipuheet sekä kurkistuksia pelin eri lokaatioihin. Nimike jatkaa kahden ensimmäisen Monkey Islandin tarinaa, ja monet alkuperäisten teosten tekijät aina Ron Gilbertistä Guybrush Threepwoodin ääninäyttelijään ovat mukana projektissa.

Return to Monkey Island julkaistaan 19.9. PC:lle ja Nintendo Switchille.

Return to Monkey Island sets sail for PC and Nintendo Switch on September 19 - International Talk Like a Pirate Day!

Preorder now and get totally useless horse armor in your inventory thanks to our buddy Stan. pic.twitter.com/oEJYFdHGWU

