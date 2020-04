Halajatko (takaisin) konttorille töihin? Sulje silmäsi ja anna verkkosivuston soittaa korviisi toimistolta tuttua äänimaisemaa

Etätyöskentely kotoa käsin on nyt valitettavasta syystä suositumpaa kuin koskaan. Iso osa toimistotyöntekijöistä on joutunut tottumaan varsin erilaiseen äänimaisemaan tuttujen rupattelujen, kahvikoneiden ja toimistotuolien natinoiden sijaan. Onneksi apu tähän "ongelmaan" on lähellä.

I Miss the Office -verkkosivusto (klik) tarjoaa näet kaikille halukkaille konttorin äänimaiseman aina hurisevista tulostimista vesipisteen lorinaan unohtamatta näppäimistön hakkaamista sekä kollegoiden vaimeaa puhetta taustalla. Tilassa pyörivien kollegoiden määrää voi halunsa mukaan nostaa tai laskea, mikäli on tottunut erilaiseen mekastukseen.

Lisää ääniä saa aikaiseksi klikkaamalla ruudulla näkyviä objekteja tahi kollegoita esittäviä kuvioita. Mainiota taustamelua etätyöpäivän taustalle?

Oheisen toimiston tyylistä äänimaisemaa ei valitettavasti/onneksi ole tarjolla.