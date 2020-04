Mikä oli viime vuoden paras pelisävelmä, ja miksi se on Blue Skies and a Battle?

Viime vuonna julkaistiin monta peliä, joista monessa oli mitä upeainta musiikkia. Mutta mikä oli paras kappale, jonka sulosointuja kantautui korvakäytäviin?

Olisiko se jokin sävelmä Sayonara Wild Heartsista? Jokin Devil May Cry V:n räväkkä veto? Pirteä rallatus Kingdom Hearts 3:sta? Kaikkia viime vuoden nimikkeitä en millään pystynyt ajan ja kiinnostuksen ja muiden tekosyiden takia kokea, mikä lienee ymmärrettävää. Mutta kokemistani teoksista yhdellä oli tarjota kappale, jota uskaltaisin kehua viime vuoden parhaaksi. Tai vähintään yhdeksi parhaimmista.

Nimittäin Switchille julkaistussa Fire Emblem: Three Housesissa kuultu Blue Skies and a Battle.

Sävelmä alkaa pelisarjaan sopivan rauhallisesti, mutta muutamassa hetkessä kappaleeseen isketään uusi vaihde silmään. Suorastaan yllättävä veto Fire Emblem -pelin soundtrackillä.

Kuuntele sävelmä alta, mikäli Youtube-upotus vaan pysyy voimissaan. Nintendo kun on ehtinyt poistaa linjoilta jo monet eri videot, jolla Blue Skies and a Battle on kuunneltavissa. Pelijätti tuntuu olevan kovin omistushaluinen musiikkiensa suhteen. Viisu kuullaan myös Super Smash Bros. Ultimate -mätkinnässä, jonka video alla.

Ja niin, suositellaan kuunneltavan kuulokkeet päässä.

Itse peli, Fire Emblem: Three Houses, on passeli tekele, jossa on kosolti muutakin hyvää musisointia. Tarkemmat mietteet voi lukea sivustollemme julkaistusta arvostelusta. Pelimusiikista voi haastella myös keskustelualueellamme.

Oletko eri mieltä kappalevalinnasta? Kerro kommenteissa, mikäli olen perin väärässä, täysin hakoteillä tai kenties hitusen hukassa.