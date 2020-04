Rytmikästä hikoilua – Ring Fit Adventure on entistäkin parempi uuden rytmipelimuodon myötä

Ring Fit Adventure on loistava liikuntapeli. Nimike sai äskettäin ilmaisen päivityksen, joka toi tarjolle rytmipelimoodin, jossa liikutaan pelin omien sävelmien sekä lainamusiikin tahdissa. Kyseessä on varsin vekkuli lisä.

Mikäli Ring Fit Adventure ei ole tuttu tahi haluat lukea tarkempia mietteitä pelistä, kannattaa klikata auki linkki mainiosti nimettyyn arvosteluumme: Kun olet kuntoillut Ring Fit Adventurella 14 päivää, on kulunut kaksi viikkoa

Tämähän on hyvä

Uusi päivitys tuli linjoille himppu vajaa kuukausi sitten. Rytmikkään moodin lisäksi se antaa mahdollisuuden vaihtaa tarinamoodissa tavattavan kumppanihahmon puhumaan naisen äänellä. Plussaa se on kai sekin, mutta tuo uusi pelattava osuus on ehdottomasti se kiinnostavampi uutukainen.

Pelaajat pistetään puristamaan, venyttämään ja kääntämään Ring-Con-ohjainta sekä kyykkimään musiikin tahtiin. Kuten arvostelussa tuli mainittua, ohjaimen avulla treenaaminen todella tuntuu, ja hien pintaan saaminen on taattua. Sama pätee myös musiikin tahtiin riuhdottaessa.

Tarjolla olevat kappaleet ovat peräisin nimikkeen omasta tarinamoodista, minkä lisäksi mukana on viisi muista peleistä lainaavaa rallia. Koettavana on sikermät, jotka kasaavat pariminuuttisiksi kappaleiksi eri sävelmiä The Legend of Zelda: Breath of the Wildista, Splatoon 2:sta ja Wii Fitistä. Lisäksi Super Mario Odyssey -tasoloikassa kuultu Jump Up, Superstar sekä orkesterilla soitettu Mario-tunnari ovat osana tarjontaa.

Zelda-sävelmien ymppääminen mukaan on siinä mielessä jännä ratkaisu, että Breath of the Wild ei ole suorastaan täyteen pakattu tarttuvaa musiikkia. Siitä huolimatta sävelmä ei ole hassumpi, vaikka esimerkiksi Splatoon-sikermä on kosolti menevämpi ralli.

Rytmiliikkumista pääsee harjoittamaan muutamalla eri vaikeustasolla, joista haastavimmat koitokset aukeavat suorittamalla alemman tason tarpeeksi hyvin. Tarjolla on kaikkinensa 17 kappaletta. Turkasen montaa sävelmää ei siis loppujen lopuksi ole, mikäli vertaa vaikkapa Just Danceen ja kumppaneihin, mutta kyseessä on mukava lisä joka tapauksessa.

Lisätekeminen on aina hyvä homma, vaikka eipä Ring Fit Adventuresta tekeminen olisi muutenkaan loppunut. Tarjolla on nyt turkasen pitkä tarinamoodi, vapaata treenaamista, minipelejä sekä nyt tämä uusi rytmipeli ikään kuin mukavan kokoisena välipalana. Upea nimike on entistäkin parempi.