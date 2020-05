Ei, et muista väärin, ensimmäisessä The Simsissä todella OLI timanttinen soundtrack

Arvon lukija, mikäli myös sinä olet miettinyt viime aikoina ensimmäisen The Sims -pelin sävelmiä, et ole tämän asian kanssa yksin. Ja mikäli myös sinä olet muistellut kyseisten kappaleiden olevan varsin toimivia ralleja, et sinä, arvon lukija, ole myöskään tässä asiassa yksin.

The Sims julkaistiin PC:lle vuonna 2000, mitä ovat seuranneet monet jatko-osat ja käännökset muille alustoille. Itse en koskaan ensimmäistä julkaisua enempää sarjaan perehtynyt, mutta tuo ihka ensimmäinen tuotos nostattaa tarpeeksi nostalgisia fiiliksiä koko sarjan edestä. Sen tekevät etenkin tuon debyytin musiikit, jotka ovat todella mieleenpainuvia ja nimikkeeseen sopivia. Iso käsi niistä pitää antaa ensisijassa Jerry Martinille ja Marc Russolle, keiden tekemät sävelmät yhdistelevät jazzia, bossa novaa ja muita letkeitä genrejä yhteen pakettiin.

Kyseessä on varsin toimiva kokonaisuus, jota kuuntelee vuosien jälkeenkin varsin mieluusti. Koko soundtrackin voi kuulostella vaikkapa oheisen YouTube-upotuksen kautta. Varsin toimivaa taustamusiikkia päivään kuin päivään, eikö vain?

Mikäli kaivataan lisävakuuttelua, ohessa muutamat poiminnat tarjonnasta.

Aivan ensimmäisenä peliä käynnistettäessä päästiin katsastamaan naapurustoa, minkä taustalla kuultiin useita letkeitä ja bossanovaisia kappaleita. Ohessa yksi omista suosikeistani.

Sekä toinen naapuruston helmi.

Ostamismoodissa sekä rakenneltaessa kuultiin myös omat sävellyksensä. Etenkin ostoksia tehdessä kuullut rallatukset ovat jääneet omaan mieleeni todella hyvin. Kyseisiä kuvioita tuli joka tapauksessa nähtyä reilusti enemmän kuin naapurustonäkymää.

Lisäosat toivat myös mukanaan musisointia. Hot Date -lisärissä esimerkiksi kuultiin jazziin kallellaan olevaa sävelmää. Varsin osuva valinta, etten sanoisi.

Esimerkkejä voisi listata vaikka kuinka. Koko soundtrack on kuulosteltavissa oheisen Spotify-upotuksen kautta, mikäli Youtube ei sovi omaan pirtaan.

Kyllä, kovin tarttuvaa ja toimivaa musiikkia kaikkinensa, eikö vain? Eikö vain!? EIKÖ VAIN?!

Vastaan voi väittää kommenteissa, mikäli on eri mieltä.