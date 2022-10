Super Mario -elokuvan teaser-traileri vakuutti – ainoastaan yksi asia hieman nyppii eikä sen arvaaminen lie vaikeata

Petri Katajan blogi

Nintendo julkisti äskettäin ensimmäisen trailerin (teaser-trailerin) tulevasta The Super Mario Bros. Movie -elokuvasta.

Ja millainen klippi se olikaan.

Lupailee perin hyvää tämä tiiseri

Kuten aina videopeleihin perustuvien elokuvien kanssa, niin myös tällä kertaa ennakko-odotukset voisi summata kuluneella fraasilla: toivotaan parasta, pelätään pahinta. Peleihin perustuvat rainat ovat olleet useammin kamalia kuin hyviä, joskin mukaviakin poikkeuksia on viime aikoina ollut, Detective Pikachu vaikka noin esimerkkinä.

(Kökköjä voisi listata sitten vinon pinon aina Monster Hunterista Assassin's Creediin.)

Trailerin vastaanotto vaikuttaa samanlaiselta kuin millä tahansa muullakin asialla internetissä: puolet vihaavat ja toinen puolisko ihastelee. Sama se oli sivustomme ylläpidon keskustelukanavalla, sillä heti yöllä ensimmäinen kommentti oli "vaikutti kauheelta". Kyseinen tyrmäys oli toki vannoutuneelta Sega- ja Sonic-siili-fanilta, joten... Itse kommenteerasin aamusella puolestaan pitäneeni näkemästäni. Tämän jälkeen kaikki kommentit taisivat myös olla positiivissävytteisiä.

Tässä se teaser-traileri on.

Ja miksipä en olisi diggaillut, kaikki näyttää vallan mainiolta. On tuttuja hahmoja sekä lajeja Mario-pelien maailmasta, minkä lisäksi alun lumipalloepisodi sai hörähtämään ääneen. Ulkoisesti maisemat ja animaatiotyyli olivat mitä hienoimmat, mitä nyt Mario näyttää hieman erilaiselta totuttuun verrattuna. Hieman Chris Prattia ulkonäössä?

Jack Black sopii Bowser-pahiksen rooliin järkyn hyvin. Olen todella yllättynyt siitä, miten upealta lopputulos kuulostaa, vaikka harvoin Black mitään huonoa aikaan saakaan. Toad-sienipään roolissa kuultuun koomikko ja näyttelijä Keegan-Michael Keyhin pätevät pitkälti samat sanat, Toad kuulosti happoisen iloisen täydelliseltä. Mahtavaa!

Näiden asioiden perusteella odotan itse lopputulosta varsin mielenkiinnolla.

Hopeareunuksen pilvi

Sitten on se yksi asia, mikä vielä hankaa vastakarvaan. Arvannette sen, sillä kyseessä on Chris Pratt ääninäyttelemässä itse Mariota. On yksi asia pohtia, olisiko tähän rooliin tarvittu näin nimekästä tähteä, vai olisiko joku "oikeammalta" kuulostava nimettömämpi henkilö ollut parempi.

Oli miten oli, Prattiin on syytä tyytyä. Mario ei puhunut kovinkaan paljoa trailerilla, mikä on sekä hyvä että huono asia. Hyvä sen takia, että sen vähän kuullun perusteella en olisi enempää halunnutkaan Pratt-Mariota kuulla. Huono sen takia, että näin vähän materiaalin perusteella ei oikeasti ole kovin hyvä vetää suuria johtopäätöksiä.

Sama suomeksi, ilman Chris Prattia.

Trailerilla kuullun perusteella tuttu putkimiehemme kuulostaa aivan Chris Prattilta, hänen normaalilta puheääneltään. Mies itse kertoi aiemmin, että luvassa on ääni, jollaista ei Marion maailmassa olla aiemmin kuultu. Noh, eipä Prattin normaalia puheääntä olla putkimiessankarin suusta aiemmin kuultu tulevan. Jippii.

Klipin vihoviimeisissä sanoissa on kuitenkin havaittavissa pientä aksentin tynkää, joten ehkä aivan kaikkia nyansseja ei olla vielä päästy kummastelemaan. Toivottavasti.

Mutta siinäpä se. Yksi ja ainoa asia, minkä takia en ole 100-prosenttisesti intopinkeänä. Muuten odotan luvassa olevan jotain mainiota. Sitten (nokkelana päivämääränä) 6.4.2023, kun eepos valkokankailla nähdään.

Toki jotkut ovat myös huolissaan siitä, että Mariolla ei ole elokuvassa takapuolta, mutta pystyn kyllä elämään tämän asian kanssa, kunhan vain Pratt hoitaa lopulta roolinsa kunnialla.

