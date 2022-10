Älä ole toemppeli: pelaa viime kuun plussapelinä ollutta ja äskettäin päivittynyttä Toemia, koska Toem on upea

Petri Katajan blogi

Toem on upea. Toem on mainio. Toem on kokemus.

Koe Toem.

Älä ole toemppeli

Tämä tekstin pääpointti on tämä: suosittelen viime kuun PlayStation Plus -ilmaispelinä ollutta Toem-valokuvausseikkailua, sillä kyseessä on valloittava kokemus.

Mikäli tämä lause ei vielä itsessään innostuta kokemaan tätä ruotsalaista pelihelmeä, niin tarinoidaan hieman lisää. Ja mikäpä siinä, sillä kyseessä on oiva nimike, josta mieluusti höpiseekin.

Something We Made -studion luomus on valokuvausseikkailu, jossa päähahmona seikkaileva olento suuntaa idyllisistä maisemista toisiin valokuvia napsien ja vastaantulevien hahmojen ongelmia ja toiveita käsitellen. Useimmat vastaantulijoiden hämmingit hoituvat tavalla tai toisella napsimalla fotoja.

Toem on hieno värittömällä tavalla.

Ratkaisut ja oikeat kuvattavat asiat eivät ole aina selviä, vaan pelaajan pitää käyttää hoksottimiaan, että oikea metodi löytyy. Mitään tolkuttoman vaikeata mukaan ei ole ympätty, sillä useimmat pähkinät selviävät nopeasti tai vähintään pienen fundeeraamisen ja pelimaailman koluamisen jälkeen.

Onneksi valokuvaaminen on mukavan helppoa. Nappia painamalla fotomoodiin, ja sitten suunnataan linssi kohti mielenkiintoista asiaa. Olennaisten asioiden ohella kannattaa myös taltioida jokainen kohdattava eläin osaksi valokuva-albumia. Kuvattavia otuksia piisaa monen monta ja näiden otusten bongaaminen on iso osa hupia.

Pelimaailma itsessään on kuin sarjakuvamainen versio Ruotsista, jota asuttavat höpsöt hahmot humoristisine ulkoasuineen ja juttuineen.

Nimike sai viime vuonna sivustomme arviossa viisi tähteä viidestä. Ansaitusti. Juttu summaakin kokemuksen mainiosti:

Jo ensiaskelista alkaen käy selväksi, että Something We Made -studio on luonut uniikin ulkoasun ympärille mielenkiintoisen maailman. Ei kovin isoa tai merkittävää, mutta sydämellisen ja lämpimän. Mukana on ripaus skandinaavista tarustoa, hyppysellinen yliluonnollisuutta, tuttua perusarkea ja oiva annos letkeää huumoria.

Tato tourist -otus kuvattu.

Eikä tässä vielä kaikki:

"Perinteisten valokuvaustehtävien lisäksi kentät ovat täynnä muutakin elämää. Kaikkien kissojen, koirien ja lintujen dokumentointi kameralla viihdyttää, ja onpa mukaan piilotettu muutamia yllätyksiäkin. Toem rakentuu lähes täysin valokuvauksen ympärille, vaikka monet tehtävistä vaativatkin pientä pulmanratkontaa tai oikean esineen käyttöä."

Koko arvion voi lukea tämän linkin kautta: Otin 120 kuvaa viiden tähden Ruotsin-reissultani

Saunakuumaa uutta sisältöä

Yksi asia on muuttunut sitten arvion kirjoituksen. Nimike on nimittäin saanut kokonaan uuden trooppisen alueen, joka esittelee uusia hahmoja toiveineen, tuoretta kuvattavaa sekä täysin uuden pelimekaniikan.

Tämä Basto-alueelle suuntaava uusi osuus on paitsi mitä oivinta viihdettä, niin se on myös visuaalisesti varsin nätti. Pelin harmaansävyinen yleisilme on mainio myös lomaparatiisin ollessa ruudulla, etenkin koska näitä kulmia voi tutkia sekä päiväsaikaan että yöllä.

Baston kimppuun pääsee läpäisemällä pääpelin ja palaamalla seikkailuun lopputekstien jälkeen. Suosittelen tätä isosti.

Basto-alueella ollaan intopinkeänä vesikaahailusta.

Toem itsessään ei ole pitkä kokemus, sillä sen ehtii kokea vallan mainiosti noin neljään tuntiin. Basto-alue lisää tähän aikamääreeseen ehkä noin tunnin lisää.

Pelissä on moni asia kohdillaan. Se on mukavan lyhyt, oivan hauska pelata, leppoisasti aivonystyröitä hierova, mainiosti ruotsalaismaisemista ammentava sekä upea katsella.

Älä ole toemppeli, koe Toem.

Toem on saatavilla PlayStation 5:lle, Nintendo Switchille ja PC:lle.

