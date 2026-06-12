Voi Grand Theft Auto minkä teit! Syyskuu ja lokakuu tulevat olemaan yhtä kaaosta

Petri Katajan blogi

En tiedä oletteko tietoisia, mutta tänä vuonna julkaistaan uusi Grand Theft Auto -peli.

Tuon nimikkeen odotetaan myyvän tolkuttomia määriä sekä keräävän käytännössä kaiken (peli)maailman huomion julkaisunsa paikkeilla.

Tämä tarkoittaa sitä, että syyskuu ja lokakuu tulevat olemaan silkkaa kaaosta.

Mitä tarkoitan?

Kaaoksella tarkoitan sitä, että lähes mikään pelistudio ei halua julkaista omia uutuusnimikkeitään lähelläkään Grand Theft Auto VI:n saapumista.

Tämä puolestaan tarkoittaa sitä, että melkeinpä joka mahdollinen pelijulkaisu ajoitetaan sitten syyskuulle tai lokakuulle, jotta tuohon jättiläiseen saadaan jonkin sortin hajurako. Marraskuu, jolloin tuo GTA VI -mammutti saapuu, on lähes tyhjä julkaisukalenterinsa osalta.

Olisiko tässä yksi syyskuun kohokohdista, peukut pystyyn.

Jotta tämä väite hullusta pelisyksystä kävisi paremmin toteen, kokosin tähän alemmas listan nimikkeistä, jotka saapuvat kuluttajien ulottuville elokuun lopusta marraskuun loppuun. Mukana on astetta isommat nimikkeet, joten en laske mukaan aivan kaikkea. Siitäkin huolimatta, että vaikkapa tuotos nimeltään Brazilian Drug Dealer Before 4 näkeekin päivänvalon syyskuun 16. päivänä. Varmasti laadukas tuotos tuokin. Ehkä.

Mistä näitä pelejä oikein tulee?

Mutta siis! Lista, joka saattaa toki olla puutteellinenkin, näyttää seuraavanlaiselta:

27.8. - Metal Gear Solid Master Collection Vol 2

27.8. - Star Wars Zero Company

27.8. - Resonance: A Plague Tale Legacy

3.9. - Marsupilami 2: Salsa Palombia

3.9. - Orbitals

3.9. - The Blood of Dawnwalker

8.9. - Halloween: The Game

9.9. - Valheim 1.0

10.9. - Touhou Koumakyou: New Classic – the Embodiment of Scarlet Devil

15.9. - Destroy All Humans 2: Reprobed (Switch 2 -versio)

15.9. - Marvel's Wolverine

15.9. - RuneScape: Dragonwilds

17.9. - Fire Emblem: Fortune's Weave

17.9. - Trails in the Sky Second Chapter

17.9. - Trine 6: Together in Time

17.9. - Warhammer 40,000: Dawn of War IV

18.9. - LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight (Switch 2 -versio)

22.9. - Dune Awakening (konsoliversiot)

24.9. - Hell Is Us (Switch 2 -versio)

24.9. - Garfield: Escape from Monday

24.9. - Control Resonant

24.9. - Dragon Quest XI: S - Definitive Edition (Switch 2 -versio)

24.9. - Harvest Moon: Echoes of Teradea

24.9. - Hot Wheels Infinite Rush

24.9. - Silent Hill Townfall

24.9. - Valor Mortis

25.9. - Onimusha: Way of the Sword

29.9. - Minecraft Dungeons 2

1.10. - Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered

1.10. - Rayman Legends Retold

2.10. - Ace Combat 8: Wings of Thieve

6.10. - Gears of War E-Day

6.10. - Star Wars: Galactic Racer

8.10. - Earth Defense Force 5 (Switch 2 -versio)

8.10. - Kingdom Hearts Collection [I ~ III]

9.10. - Dragon’s Dogma II: Dark Arisen

15.10. - Castlevania: Belmont's Curse

15.10. - Toy Story Retro Roundup!

15.10. - Toy Story 3 Complete Edition

16.10. - Tales of Eternia Remastered

22.10 - Final Fantasy Resonance

22.10. - Nintendo Switch Sports Resort

23.10. - Call of Duty Modern Warfare 4

23.10. - One Piece: Grand Gourmet

29.10. - Hello Kitty Party Land

29.10. - Phantom Blade 0

Sen sijaan marraskuu näyttää varsin rauhalliselta. Listataanpas tiedossa olevat isommat julkaisut tähän vaikka noin huvin vuoksi:

3.11. - Godzilla: Destroy All Monsters Melee Remastered

12.11. - Barbie Rewind

12.11. - Metaphor: ReFantazio (Nintendo 2 -versio)

19.11. - Grand Theft Auto VI

Lompakkoni huutaa kivusta, ottakaa kaikki rahani ja muut kliseiset heitot

Mitä tämä sitten käytännössä tarkoittaa? Ainakin sitä, että yksittäisen pelin on vaikea löytää omaa yleisöään. Laadukkaatkin julkaisut voivat jäädä paitsioon. Ja sivustomme arvostelupuolella tulee olemaan todella tukalat paikat. Meillä on parhaimmillaan ollut vino pino arvioita odottamassa julkaisuaan, koska ei kaikkia juttuja halua samana päivänä tuutata ulos. Ans kattoa, miltä loppuvuosi näyttää asian suhteen.

Listalla on muuten suomalaista väriä kaksin kappalein. Remedyn Control Resonant saapuu eniten julkaisuja sisältävänä päivänä 24.9. Toivottavasti tälle projektille saadaan sen ansaitsema huomio, sillä jos aiemmasta Control-helmestä voi vetää joitain johtopäätöksiä, niin luvassa on laatutuotos. Itse ainakin odotan siltä paljon, minkä ohella pelkään spoilaantuvani taas jostain elämääkin suuremmasta, mikäli en osta peliä heti etujoukoissa (klik)!

Trine 6 tarjoaa trailerin perusteella näyttävää fantasiaseikkailua.

Toinen kotimainen julkaisu on Frozenbyten maaginen Trine 6: Together in Time, jolle annettiin juuri päivämäärä 17.9. Moninpelaamisesta sekä fantasiamenosta nauttivia hemmotellaan taas. Tämä nimike saa vastaansa niin ikään nipun muita julkaisuja, mutta aivan yhtä täyteen ammutulta tuo päivä ei sentään näytä.

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Kaiken tämän keskellä yksi asia on varma: syksystä tulee poikkeuksellisen tiivis, ehkä jopa vuosikymmenen ruuhkaisin. Pelaajille se tarkoittaa valinnanvaraa enemmän kuin kukaan ehtii sulattaa, mitä voi pitää joko hyvänä tai huonona asiana. Pelintekijöitä sen sijaan käy hieman sääliksi.

Miettikääpäs, jos Grand Theft Auto VI yhtäkkiä vielä lykkääntyisi. Moniko peli vaihtaisi julkaisuajankohtaa?

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