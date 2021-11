En ole vieläkään päässyt yli siitä, miten The Offspringin We Never Have Sex Anymore kuulostaa Donkey Kong Countrylta

Petri Katajan blogi

Jo vuodesta 1984 musiikkia työstänyt The Offspring -bändi pisti tämän vuoden huhtikuussa pihalle Let the Bad Times Roll -albumin. Jo ennen koronaa nauhoitettu ja viimeistelty kokonaisuus näki pandemian takia päivänvalon kosolti suunniteltua myöhemmin. Albumi ei saanut suurta suitsutusta osakseen, mutta yksi kappale jäi silti omaan mieleeni syystä tai toisesta.

Nimittäin! Kun itse kuuntelin Let the Bad Times Rollia, kiinnitti kappale numero seitsemän huomioni välittömästi. Rallin alussa ja lopussa kuultava soitanta sai omassa päässäni hehkulampun syttymään, sillä kyseinen melodiahan kuulostaa tutulta.

Te videopelinne pelanneet, ja kaikki muutkin, kuunnelkaapa We Never Have Sex Anymore vaikka alemman videoupotuksen kautta.

Sen jälkeen pistäkää tämä Donkey Kong Country 2: Diddy's Kong Quest -pelissä kuultava bonushuonemusiikki.

Kovin kuulostaa samalta, eikö totta? Samaa on etenkin Offspringin kappaleen alussa sekä etenkin lopussa soivassa melodiassa. Mainitsin asiasta keskustelualueemme musiikkiketjussa heti tuoreeltaan ja kukaan ei tuntunut olevan eri mieltä. Lieneekö muuten sattumaa, että We Never Have Sex Anymoren videolla on pääosassa apinoita?

Oli miten oli, mitään virallista mainintaa en ole löytänyt siitä, että The Offspringin kappaleeseen olisi lainattu (samplattu) melodiaa tai muita asioita Donkey Kong Country 2:sta. Asia on pullahtanut mieleeni harvakseltaan viimeisen puolen vuoden aikana, joten ajattelin jakaa tämän myös muille pohdittavaksi. Olkaapa hyvät.

Yhteensattumaa tai ei, niin ihan menevä ralli on kyseessä. Sekä The Offspringin videobiisi että Donkey Kong Country 2:n sävelmä.

Lue myös: