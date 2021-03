KonsoliFIN Podcast 181: Yksin kulku kolkoksi käy – "Se ottaa ainakin kaksi"

Tauko vierähti kolmen viikon pituiseksi, mutta nyt mennään taas! Tällä viikolla valokeilassa yhteistyöpelien mielenkiintoinen maailma! Aiheena tällä kertaa:

Josef Faresin luotsaaman Hazelight Studiosin uutuus It Takes Two, jota Tarja ja Emmi pääsivät testaamaan ennakkoon. Lisäksi itse tapahtumasta riittää myös juteltavaa.

Beat 'em up -genren uusi tuleminen – sivuittain scrollaavat mätkinnät maistuvat edelleen ja entistä paremmalta kaverin kera!

Lisäksi käydään läpi tuttuun tapaan läpi viime viikkojen katsotut ja pelatut sekä toimituksen tuoreimmat saittitärpit.

Tervetuloa mukaan kuuntelemaan!

Tämä jakso on äänitetty 24.3.2021.

Alku- ja loppubiisi: Skærmtrolden Hugo C64 theme (säv. Jens-Christian Huus)

Taukobiisi: Erätauko theme (säv. Tomi Ruuska)

Kuuntele Spotifystä!

Kysymyksiä voi lähettää:

Discordissa kanavalla #podcast-palaute-ja-kysymykset

Twitterissä hashtagilla #kysyKonsoliFINiltä

foorumilla ketjussa Kysy KonsoliFINiltä

Aikaleimat:

0:00:33 Intro

0:01:43 It Takes Two -lehdistötilaisuus ja -testisessio

0:22:47 Mikä on Dead By Daylight ja mitä aloittelijan tulisi muistaa?

0:51:09 Mainiot Co-op-kokemukset

0:53:25 Miksi sivuttain scrollaavat mätkinnät ovat ajattomia?

1:09:43 VÄLIAIKA

1:10:25 Mitä on tullut pelattua/katsottua/kuunneltua?

1:43:10 Yleisökysymys

1:54:55 Saittitärpit

1:59:23 Outro