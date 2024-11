Baldur's Gate 3 -konsoliversiot rajattiin sataan aktiiviseen modiin

Baldur's Gate 3:n konsoliversiot ovat saaneet uuden rajoituksen pelissä käytettävien modien määrälle.

Pelin PS5- ja Xbox Series X/S -versiot tukevat modeja, mutta kehittäjä Larian on huomannut, että yli sataa aktiivista modia käyttävillä pelaajat kokevat hitaita latausaikoja ja pelin kaatumisia.

”Nyt kun konsolille on ladattavissa yli 100 modia, meidän on keskusteltava vakavasti”, kehittäjä kirjoittaa blogitekstissään ja jatkaa: ”Kuka pelaa yli 100 modilla yhdessä tallennuksessa, saatat kysyä? No, kuten kävi ilmi, teitä on kourallinen."

Yli sataa Baldur's Gate 3 -modia käyttävien pelaajien tallennukset poistetaan käytöstä, kunnes uusi korjaustiedosto julkaistaan.

Lisää aiheesta: