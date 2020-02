Activision Blizzardin tuotanto vedetty yllättäen pois GeForce NOW -palvelusta

GeForce NOW -tilaajien suureksi pettymykseksi koko Battle.netin sisältö on poistettu palvelusta.

Nvidian pelipalvelu menetti yhden suurimmista julkaisijoistaan, kun Activision Blizzard äkillisesti kieltäytyi yhteistyöstä. Kaikki yhtiön pelit onkin jo vedetty pois tuoteluettelosta. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi Overwatch, World of Warcraft, Diablo III, Starcraft 2 ja kaikki Call of Dutyt ovat nyt GFN:n käyttäjien ulottumattomissa.

Syytä yhteistyön perumiseen ei ole vielä kerrottu julkisuudessa, mutta Nvidia on ilmaissut selkeästi halunsa saada Activision Blizzardin takaisin.

GeForce NOW´n alkutaival takkuili jo pahasti aiemmin, kun Capcom, EA, Konami, Remedy, Rockstar ja Square Enix katosivat valikoimista heti beetatestin päätyttyä.

Activision Blizzard is pulling its games from Nvidia's streaming service, GeForce Now - a week after its official launch. https://t.co/NUyw5gCedE pic.twitter.com/6IGNHzd18i

— IGN (@IGN) February 12, 2020