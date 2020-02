Huhu: Seuraavaa Tomb Raider -elokuvaa kuvataan myös Suomessa – mukana yliluonnollisia juonikuvioita

Vuonna 2018 julkaistu Alicia Vikanderin tähdittämä Tomb Raider -elokuva saa jatkoa. Tämä ei vielä ole uutinen, mutta mikäli GeekVibesNation-sivustoa on uskominen, olisi meillä nyt selvillä hitunen juonikuvioista sekä kuvauspaikoista.

Sivuston kertoman mukaan huhtikuussa kuvauksensa aloittava tuotanto ammentaa juonikuvioitaan peleistä Rise of the Tomb Raider ja Shadow of the Tomb Raider. Kuten näissä seikkailuissa, olisi myös elokuvassa tarkoitus nähdä yliluonnollisia tapahtumia.

Kuvauspaikoiksi filmille ovat tietojen mukaan valikoituneet Iso-Britannia, Etelä-Afrikka, Kiina sekä hieman ehkä yllättäen Suomi. Kotimaiset maisemat voisivat kenties toimia näyttämönä Siperiaan sijoittuvissa kohtauksissa, mutta tästä asiasta ei ole vielä sen tarkempia tietoja.

Saman lähteen mukaan näyttelijäkiinnityksiä olisi lupa odottaa lähiaikoina. Pääosassa nähdään joka tapauksessa tälläkin kertaa Alicia Vikander Lara Croftina, kun taas ohjaajan pallille istuu Ben Wheatley.

Vielä nimettömän elokuvan on määrä saapua katsottavaksi maaliskuussa 2021.