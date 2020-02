Need For Speedien kehitysvastuu Criterionin hoiviin

EA on ilmoittanut siirtävänsä Need For Speed -kaahailuiden kehitystyön brittiläiselle Criterion Gamesille. Sarjasta käytännössä tämän konsolisukupolven ajan vetovastuussa ollut ruotsalainen Ghost Games muuttaa samalla nimensä takaisin EA Gothenburgiksi ja siirtyy muiden projektien pariin. Ghost Gamesin Britanniassa majaansa pitävä osasto sulautetaan kuitenkin osittain Criterioniin.

Parhaiten Burnout-sarjastaan tunnettu Criterion Games on ollut aiemminkin kehittämässä Need For Speedejä, sillä studion meriittilistalla löytyvät 2010-luvun versioinnit Hot Pursuitista sekä Most Wantedista. Lisäksi samainen porukka teki läheistä yhteistyötä Ghost Gamesin kanssa vielä Rivalsissa. Viime vuosina Criterion on toiminut hyvin pienimuotoisesti ähinnä tukitoimintojen roolissa EA:n muiden kehittäjien projekteissa, kuten Star Wars: Battlefront 2:ssa ja Battlefield V:ssä.

Gamesindustry.bizille lähettämässään kirjeessä EA perustelee kehittäjävaihdosratkaisuaan etenkin maantieteellisillä seikoilla: Göteborgiin on vaikeampi rekrytoida riittävää määrää Need For Speedien kaltaisten projektien vaatimaa väkeä verrattuna Criterionin asuttamaan Guildfordiin.