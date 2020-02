Yes, Your Grace tuo subsidiariteettiperiaatteen pelaajien ulottuville ensi kuussa

Maaliskuussa kokonainen valtakunta asetetaan pelaajien käsiin, kun Yes, Your Grace julkaistaan PC:lle.

Värikkäällä pikseligrafiikalla varutettu nimike tiputtaa pelaajan Davern-valtakunnan kuninkaan rooliin. Tehtäväsi on johdattaa kansasi läpi pimeyden, nälänhädän ja ruton. Eikä sotakaan ole millään tapaa suljettu pois.

Subsidiariteettiperiaatteen mukaan julkisen vallan päätökset pitäisi tuoda mahdollisimman lähelle ihmisiä ja byrokratiassa käsitellä mahdollisimman alhaisella tasolla. Etenkin ihmisten lähellä tehtävät päätökset toteutuvat nimikkeessä, sillä pelaajan on ratkottava uskollisten alamaisten huolia heidän suorastaan jonottaessa pelaajan puheille.

Yes, Your Graceen pääsee käsiksi Steamin ja GOG.comin kautta päivämäärällä 6.3.

Ja kyllä, toimituksella oli haasteena sisällyttää sana subsidiariteettiperiaate uutiseen. Tässä se nyt on. Kertokaa kommenteissa miten onnistuimme.

💥SAVE THE DATE!💥







We are super excited to announce that we will be releasing👑 Yes, Your Grace 👑 on 6th of MARCH, 2020! 💥💥💥







That's only 3 weeks away!







Wishlist the game >>> https://t.co/OoYYVRPCzQ pic.twitter.com/FYcrew7VPn

— Yes, Your Grace (@BraveAtNight) February 12, 2020