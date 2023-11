Alan Wake 2:ssa nähty ja kuultu Poets of the Fallin, Ilkka Villin, Sami Järven ja David Harewoodin tähdittämä musiikkivideo julki kaikkien katsottavaksi

Kehutussa Alan Wake 2:ssa nähty musiikki-ilottelu on nyt julkaistu kaiken kansan katsottavaksi YouTube-videopalveluun.

Herald of Darkness -nimisen kappaleen musiikkivideo on irroitettu pelistä omaksi musiikkivideokseen. Kappaleen esittäjäksi on merkitty Old Gods of Asgard, mikä on helsinkiläisen Poets of the Fall -yhtyeen alter ego. Kokoonpano on julkaissut tällä nimellä musiikkia kotimaisen Remedy-pelistudion Alan Wake -peleissä.

Liikkuvassa kuvassa nähdään itse bändin jäsenten lisäksi valkokankailta tuttu David Harewood, Remedy-pelitalon kehuttu kynäniekka Sam Lake (kotoisammin Sami Järvi) sekä lisäksi kotimaisista tuotannoista sekä tietenkin Alan Waken roolista tuttu Ilkka Villi.

Kyseinen yhdeksänminuuttinen klippi sisältää hienoisia spoilereita sekä Alan Wake- että Alan Wake 2 -peleistä, mikä on syytä ottaa huomioon. Sen lisäksi pitää todeta, että mikäli aikoo kokea Alan Wake 2:n itse lähiaikoina, ei tätä videota liene syytä katsoa erikseen. Siitä saa enemmän irti itse pelin kontekstissa.

