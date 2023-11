Baldur's Gate 3 julkaistaan upeana ja ennen kaikkea fyysisenä Deluxe Edition -painoksena – odotetun Xbox-version julkaisupäivä kerrotaan joulukuun alussa

Fyysisten pelikopioiden ystävät lienevät hekumoissaan tulevasta Baldur's Gate 3 Deluxe Edition -versiosta.

Baldur's Gate 3 Deluxe Edition kätkee sisäänsä hurjan määrän sälää, alkaen itse pelin levyversiosta – Xbox Series S|X:llä levyjä on kolme, PlayStation 5:llä kaksi. Kyseessä on siis todellakin levyt, joilta löytyy kaikki pelin vaatima data.

Vaivaisen 80 euron hintainen paketti sisältää lisäksi kolme CD-levyä kattavan soundtrackin, fyysisen maailmankartan, julisteen, 32 tarraa ja kaksi patchia. Digitaalisessa muodossa mukana on vielä samainen soundtrack, digitaalinen taidekirja, D&D-hahmokortteja ja pelin sisäistä sälää.

Baldur's Gate 3:n Xbox Series S|X -julkaisupäivä ei ole vielä tiedossa, mutta moinen on luvattu kerrottavan joulukuun 8. päivän The Game Awards -tapahtuman yhteydessä. Aiemminhan ropelluksen pariin on päästy jo PlayStation 5:llä ja PC:llä – ensiksi mainitun viiden tähden arvostelun voi lukea täältä.

Baldur's Gate 3 Deluxe Editioneja aletaan rahtaamaan ostajille vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä. Ennakkotilauksia otetaan vastaan Larianin sivuilla, täällä.

Lisää aiheesta: