Alan Wake II nauttii lisäsisällöstä jo tänään ja levyversiosta vielä syksyn aikana

Remedyn Sam Lake jakoi useampia Alan Wake II -uutisia viimeöisessä Summer Game Fest -lähetyksessä. Tänään ladattavaksi saapuvan lisäsisältöpaketin ohella paljastettiin erityisesti levyversion odottelijoille mieluisia terveisiä.

Ensimmäisen, välittömästi julkaistavan lisäsisältöpaketin nimi on Night Springs. Sen merkittävin muutos pääpeliin verrattuna ovat uudet pelattavat hahmot, kun soppaan sysätään peräti kolme lisätyyppiä ohjastettavaksi. Toinen vahvistettu lisäsisältö on nimeltään The Lake House, joka saapuu puolestaan lokakuussa. Molemmat paketit kuuluvat osaksi Alan Wake II: Deluxe Editionia tai ovat ostettavissa erikseen.

Foorumeilla hartaasti toivottu fyysinen versio saapuu PlayStation 5:lle ja Xbox Series X:lle niin ikään lokakuun aikana, tarkemmin sanottuna 22.10. Pienenä bonuksena mukaan luvataan myös ensimmäinen pelin Remastered-painoksen latauskoodi. Keräilyversioiden ystäville tarjotaan mahdollisuus kaivaa kuvettaan pykälän syvemmältä joulukuussa, sillä myös Deluxe Editionista saapuu levyversio. Kaiken sisällön ohella kyseisestä paketista paljastuu muun muassa taidekirjasta, pelistä tuttu lamppu, avaimenperä sekä pinssejä.

Alan Wake II on saatavilla PlayStation 5:lle, Xbox Series -konsoleille sekä PC:lle. Arvostelumme pääset lukemaan täältä.