KonsoliFIN Podcast #209: 12 vuotta, eikä suotta – vieraana Nelinpelin Jason Ward

Kevätkausi starttaa pahasti myöhässä, mutta ryminällä!

Vuoden ensimmäisessä jaksossa etästudioon saapuu pitkästä aikaa Nelinpeli-podcastin vetäjä ja muun muassa Pelaaja-lehdestä tuttu Jason Ward! Juontajana toimii tuttuun tapaan Niko Lähteenmäki.

Aiheena tällä kertaa muun muassa:

Nelinpelillä takana huikeat 12 vuotta! Tahtimarssi ei tunnu osoittavan hidastumisen merkkejä! Mikä on kohta teini-ikäisen castin salaisuus?

Keanu Reeves on Shadow the Hedgehog Sonic 3-elokuvassa!

on Shadow the Hedgehog Sonic 3-elokuvassa! EA Motiven huhuiltiin työstävän Dead Space 2 Remakea, mutta EA on ampunut huhut sarjatulella alas. Sen sijaan EA Motive työstää uutta Iron Man -peliä sekä avittaa Battlefieldin parissa, mutta miksi?

Ubisoftilla tuntuu olevan kapuloita rattaissa joka käänteessä, viimeisimpänä vastatuulessa ajelehtii Star Wars Outlaws​​​​​​. Miksi näin?

Näiden ohella pohdiskellaan tämän vuoden tähän mennessä parhaimpia sekä vielä julkaisemattomia pelejä. Mediakörnerissä keskustellaan muun muassa tuoreista sarjasovituksista kuten Fallout ja Twisted Metal. Pelien osalta castilaisia puhuttaa niin Rise of the Ronin, Hi-Fi Rush kuin Outlast Trialskin.

Tervetuloa mukaan kuuntelemaan!

Tämä jakso on äänitetty 18.4.2024.

Alkubiisi: Alleycat Bit Blues ja loppubiisi: Bon Voyage, players! by: Tomi Ruuska

Väliaikabiisi: OutRun the Highway by: Jukka K.

Kysymyksiä voi lähettää: