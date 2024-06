Pelialan haasteet jatkuvat: Alone in the Dark -uusioversion kehittänyt Pieces Interactive suljettiin

Pelialan haastavat ajat jatkuvat jälleen yhden studiosulkemisen muodossa.

Tällä kertaa ovensa sulkee Pieces Interactive, vuonna 2007 perustettu studio muun muassa uudenkarhean Alone in the Darkin takaa. Embracer Groupin haaviin kehittäjät päätyivät vuonna 2017, mutta nyt pelitalo on siis suljettu lopullisesti – tästä kertoo verkkosivun ytimekäs viesti.

Pieces ehti julkaista taipaleensa aikana yli 10 nimikettä niin PC:lle, konsoleille kuin mobiililaitteillekin. Viimeiseksi teokseksi jäi aiemminkin mainittu Alone in the Dark, jonka uutisoimme jo aiemmin jääneen myynneissä alle Embracerin odotusten.

Emracer Groupin uudelleenjärjestelyjen myötä ovensa ovat joutuneet sulkemaan jo muun muassa Volition (uutinen) ja Free Radical Design (uutinen), minkä lisäksi muiden yritysten haltuun ovat päätyneet Gearbox ja Shiver Entertainment (uutinen).

