Apex Legends Season 5: Fortune's Favor esittelee uuden legendan nimeltä Loba sekä koko kauden kestävän aarrejahdin

Apex Legends Season 5: Fortune's Favor pyörähtää käyntiin tiistaina 12. toukokuuta.

Respawn paljasti hieman lisää siitä, mitä on odotettavissa Apex Legendsin siirtyessä viidennelle kaudelleen ensi viikolla. Fortune's Favor esittelee muun muassa legendan nimeltä Loba, ennennäkemättömiä kausi-tehtäviä, tuoreen battle passin ja uuden ranked-kauden.

Pelissä tullaan ensimmäistä kertaa näkemään koko kauden kestävä tehtävä, The Broken Ghost, jossa metsästetään yhdeksää harvinaista artefaktia. Pelaajat keräävät päivittäin aarrepaketteja kilpailemalla eri pelitiloissa. Tämä avaa sekä palkintoja että uusia tehtäviä aarrejahtiin. Löytääkseen kallisarvoisen esineen jokaisen puuttuvan palan pelaajan on osallistuttava yhteen yhdeksästä viikottaisesta The Broken Ghost -jahdista. Näissä aarteenmetsästystehtävissä laskeudutaan öiseen Kings Canyoniin ja paikannetaan artefaktin sijainti. Kappaleen keräämisen jälkeen suunnistetaan takaisin kotimatkalle. Kaikkien yhdeksän palasen löytäminen ja kerääminen avaa lisää palkintoja sekä paljastaa The Broken Ghostin tarinan salaisuuksineen. Ensimmäinen jahti on saatavilla 19. toukokuuta.

Kuvioihin astuu myös uusi legenda nimeltä Loba. Hän oli vain 9-vuotias nähdessään Revenantin murhaavan vanhempansa. Orvosta Lobasta kasvoi päivisin hienoissa seurapiireissä ihailtu julkkis, joka ryöstelee Outlandissa öisin. Loban luojan Tom Casiellon inspiraationa toimivat naiset, joiden kanssa hän työskenteli WWE-käsikirjoittajana. Nämä naiset halusivat olla samanarvoisia mutta erilaisia kuin miehet. Lobasta nähtiin vilauksia pelin sisällä jo muutama kuukausi sitten.

Ilmaispelattava Apex Legends on saatavilla PC:lle, Xbox Onelle ja PlayStation 4:lle.