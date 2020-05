TikTok valtaa e-urheilun – Fortnite ja League of Legends ensimmäiset TikTok Cupin turnauspelit

Ensimmäinen TikTok Cup käynnistyy tänä viikonloppuna Fortnite- ja League of Legends -lähetyksillä.

TikTokilla on noin 800 miljoonaa aktiivista käyttäjää ympäri maailman. Tällä lyhyiden videoiden jakamiseen tarkoitetulla mobiilisovelluksella on Suomessakin jo satoja tuhansia käyttäjiä. Eri urheilubrändit ja -seurat ovat omaksuneet TikTokin hyödyntämisen markkinoinnissa, esimerkkeinä NHL, Nike, Nascar sekä Tappara. Viime kuukausina sovelluksessa on tuotu yhä enemmän esille myös e-urheilua.

Nyt TikTok on lyönyt hynttyyt yhteen Collegiate StarLeaguen kanssa järjestääkseen yliopisto-opiskelijoiden välisen online-urheiluturnauksen. Kilpailut eivät pituutensa vuoksi sovellu näytettäväksi itse TikTokissa, joten ne lähetetään Twitchin kautta. Opiskelijaryhmät haastavat toisensa aluksi Fortnitessa ja League of Legendsissä lauantaina 9. toukokuuta. Ensimmäiset Rocket League- ja CS:GO-karsintaturnaukset puolestaan järjestetään seuraavana päivänä, 10. toukokuuta. TikTok Cupin voittajia odottaa yhteensä 60 000 dollarin palkintopotti.

Kiinalaisen mobiilisovelluksen taustalla toimiva Bytedance pyrkii itsekin saamaan jalansijaa peliteollisuuden parissa. Bytedance julkaisi joulukuussa 2019 ensimmäisen mobiilipelinsä, Combat of Heron, joka nousi maaliskuussa Japanissa eniten ladatuksi ilmaiseksi iOS-peliksi.

Katso TikTok Cup -turnaukset Collegiate StarLeaguen Twitch-kanavalla. Karsinnat ovat 9.–10. sekä 16.–17. toukokuuta kello 22:00. Finaalipelit järjestetään 11. toukokuuta alkaen kello 4:00 aamuyöstä Suomen aikaa. Tarkemmat päivämäärät näet alta.