Otos peruuntuneesta Prince of Persia -pelistä löytyi yllättäen YouTubesta

Julkaisemattoman Prince of Persia: Redemption -pelin materiaalia on piileskellyt internetissä jo vuodesta 2012.

YouTuben kätköistä on löytynyt videopätkä peruutetusta Persian Prinssi -nimikkeestä. Ubisoftin ja Naughty Dogin animaattorin Jonathan Cooperin mukaan video ei ole pelikuvaa vaan testimateriaalia. Cooper kertoo Ubisoftin peruuttavan Prince of Persia -pelejä yleensä nopeammin kuin muita nimikkeitä pienempien voittomarginaalien vuoksi: Lisenssioikeudet omistaa yhä Prince of Persia -luoja Jordan Mechner.

Prince of Persia -pelisarjasta ei ole kuulunut mitään pitkään aikaan. Viimeisin teos oli Ubisoftin Prince of Persia: The Forgotten Sands, joka ilmestyi kymmenen vuotta sitten. Redditissä kerrotaan kuitenkin Ubisoftin rekisteröineen toukokuussa verkkotunnuksen princeofpersia6.com. Verkkotunnuksen nimipalvelimet (DNS) on asetettu Ubisoftin nimipalvelimiksi. Vaikkei tämä ole konkreettista näyttöä uuden Prince of Persia -nimikkeen ilmestymisestä, on verkkotunnus silti huomionarvoinen.