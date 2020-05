KonsoliFIN viikkokatsaus 19/2020: The Last of Us Part II -tarinatraileri julki, Final Fantasy VII Remaken arvostelu, Xbox Series X -peliesittelyjä ja hulppeita alennusmyyntejä

Tämäkin viikko oli täynnä tapahtumia ja mielenkiintoisia pelikokemuksia.

Final Fantasy VII Remake julkaistiin vain kuukausi sitten, joten KonsoliFIN pelasi ja arvosteli. Inside Xbox -lähetys paljasti läjän Xbox Series X -konsolille saapuvien pelien trailereita. Cyberpunk 2077:n kustomointimahdollisuuksista kuultin vähintäänkin mielenkiintoisia uutisia. Farming Simulator ei syystä tai toisesta kelvannut kaikille PlayStation Plus -tilaajille. Last of Us Part II:n tarinatraileri näki päivänvalon, ja Robocopin kuultiin saapuvan Mortal Kombatiin.

Toimituksen arvostelussa oli tasaisen hyvää pelimateriaalia, rekan nupista kyberpunkkiin.

