Assassin's Creed Valhallaa voi pelata ilmaiseksi tulevan viikonlopun ajan

Ubisoft heittää viikinkiseikkailu Assassin's Creed Valhallan ilmaispeluutukseen alkavan viikonlopun ajaksi.

Eivorin ja tämän korppiklaanin edesottamuksia voi tahkota sen verran kuin viikonloppu antaa myöten, toisin sanoen siis koko peli on vapaassa käytössä tulevien päivien ajan. Pelisessiot käynnistyvät jo torstaina, Suomen aikaa kello 19:00 PC:llä, Xbox Onella, Xbox Series S|X:llä, PlayStation 4:llä sekä PlayStation 5:llä, joskin latauksen voi käynnistää vaikka heti. Lisätietoja Ubisoftin tiedotteesta, täältä.

Parisen vuotta takaperin julkaistu Assassin's Creed Valhalla on saanut lisäsisältöä tasaiseen tahtiin aina näihin päiviin saakka. Eivorin ja koko Valhalla-saagan päättävä viimeinen The Last Chapter -tehtäväkokonaisuus on myös saatu vastikään linjoille.

Assassin's Creed Valhallan arvostelun voi lukea täältä.