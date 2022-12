Henry Cavillin viikko ei ole täysin synkkä: Teräsmiehen roolin menettänyt näyttelijä kiinnitetty Warhammer 40,000 -sarjan tähdeksi

Muun muassa elokuvien Teräsmiehenä sekä Netflixin The Witcher -sarjan tähtenä tutuksi tullut Henry Cavill on ollut viime aikoina kosolti uutisissa.

Lokakuussa uutisoimme, miten Cavill päätti jättää The Witcher -sarjan taakseen Liam Hemsworthin astuessa Geralt-hahmon rooliin. Hieman tämän jälkeen mies kertoi palanneensa Teräsmiehen rooliin DC-sarjakuvatalon tuotantoon perustuvissa elokuvissa, mutta eilen selvisi, että ilo jäi lyhytaikaiseksi. Äskettäisen uutisoinnin mukaan sarjakuvatalon filmisuunnitelmat on pistetty täysin uusiksi ja Cavill ei jatka tutussa roolissaan.

Mutta ei kaikki harmillista, sillä The Hollywood Reporter uutisoi, että Cavill on kiinnitetty päärooliin sekä vastaavaksi tuottajaksi Warhammer 40,000 -aiheiseen sarjaan. Amazonin kerrotaan olevan loppusuoralla Warhammer-oikeuksien hankintaneuvotteluissa, mutta virallista vahvistusta asialle ei vielä ole.

Warhammer 40,000 on brittiläisen Games Workshopin julkaisema science fiction -teemainen miniatyyripeli, josta on tuotettu myös monen monta videopeliä. Cavill on Warhammer-fani, joka paitsi harrastaa miniatyyrien maalaamista, on myös puhunut pelistä moneen otteeseen haastatteluissa ja niiden ulkopuolella.

