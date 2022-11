Assassin's Creed Valhallan sisältötulva päättyy: Eivorin tarinan päättävä The Last Chapter julkaistaan joulukuun 6. päivä

Assassin's Creed Valhallan sisältötulva saapuu päätökseensä joulukuun 6. päivä.

Assassin's Creed Valhalla julkaistiin parisen vuotta sitten, minkä jälkeen Ubisoft on tiputellut linjoille sisältöpäivityksiä toisensa jälkeen. Päivityksen 1.6.2 mukanaan tuoma The Last Chapter jää näistä kuitenkin viimeiseksi, Eivorin saagan päättäväksi tarinakokonaisuudeksi. Ubisoftin mukaan laajennus solmii yhteen kaikki irralleen jääneet tarinakoukerot vieden koko Raven-klaanin kommellukset kunniakkaaseen päätökseen.

Jatkossa Ubisoft valjastanee kaikki resurssinsa tulevien Assassin's Creed -pelien taakse. Seuraava peli nähdään ensi vuonna Assassin's Creed Miragen muodossa. Työn alla on lisäksi ainakin Assassin's Creedit koodinimillä Red, Hexe ja Jade.

KonsoliFINin arvostelusta neljä tähteä napannut Assassin's Creed Valhalla on saatavilla PC:lle sekä Xbox- ja PlayStation-konsoleille.