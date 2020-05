Assassin's Creed Valhallan lisäosa käsittelee skandinaavista Beowulf-legendaa

Assassin's Creed Valhalla uppoutuu syvälle myyttien ja legendojen maailmaan yhdellä lisäosan tehtävistään.

Ubisoftin saksalaisella tuotesivulla mainitaan, että The Legend of Beowulf -tehtävä sisältyy pelin season passiin. "Löydä legendan takana oleva julma totuus", haastaa lisäosan esittely.

Beowulfin taru alkoi tuhat vuotta sitten muinaisenglanniksi kirjoitettuna eeppisenä sankarirunona, jota on kerrottu yhä uudelleen ympäri Eurooppaa. Se on yksi Euroopan tunnetuimmista legendoista, joka kertoo tarinan mahtavasta soturista nimeltä Beowulf.

Beowulf-eepoksen tapahtumat sijoittuvat historialliseen puoliksi fiktiiviseen Skandinaviaan, jossa elää yli-inhimillisiä sankareita sekä lohikäärmeitä. Beowulf auttaa daanien (Tanska) kuningasta, jonka tiluksia ahdistaa hirviö nimeltä Grendel. Nuori göötalainen soturi Beowulf saapuu daanien maahan kohtaamaan hirviön, jonka hän voittaa paljain käsin. Grendelin äitikin sotkeutuu kahakkaan saapumalla kostamaan poikansa puolesta.

Beowulf on innoittanut taiteilijoita sekä viihteentekijöitä ympäri maailman. Muun muassa J. R. R. Tolkienin tuotannossa on vaikutteita myyttisestä sankaritarinasta. Tolkienin essee Beowulf: The Monsters and the Critics on muokannut tutkijoiden käsityksiä Beowulf-eepoksesta. Anglosaksisen englannin professorina Tolkien valmisti oman käännöksensä Beowulfista vuonna 1926. Robert Zemeckis ohjasi vuonna 2007 fantasiaelokuvan Beowulf, jossa Angelina Jolie näytteli Grendelin äitiä. Game of Thronesin sanotaan myös olevan yksi monista televisio-ohjelmista, joihin Beowulf vaikuttaa vahvasti.

Assassin's Creed Valhalla julkaistaan loppuvuodesta PC:lle, Stadialle, Xbox Onelle, Xbox Series X:lle, PlayStation 4:lle sekä PlayStation 5:lle.