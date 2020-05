Diablo II: Resurrected on 20-vuotiaan kulttiklassikon uusi painos – päivitys ilmestynee vielä tänä vuonna

Diablo II:n uudesta tulemisesta on huhuttu jo pitkään. Päivitetyn pelin ilmestyminen on nyt entistä tukevammalla pohjalla.

Ranskalainen ActuGaming -sivusto ilmoitti Diablo II:n remasterin ilmestyvät tämän vuoden lopulla. Hack'n'slash -sarjan toisen pelin uudelleen muokattu painos saisi nimekseen Diablo II: Resurrected. Destiny 2:n ja Skylanders-pelisarjan tuottaja Vicarious Visions tukee Blizzardia projektissa. Diablo II: Resurrectedin julkistamisajankohta voisi olla Summer Game Festin yhteydessä tai marraskuun BlizzConissa.

ActuGaming on aiemmin ennustanut paikkansapitävästi esimerkiksi Overwatch 2:n, Diablo 4:n ja World of Warcraft: Shadowlandsin julkaisut. Toimituksen tietolähde on joku Blizzardin sisäpiiristä tai ainakin hyvin läheltä studiota.

Toimintaroolipeli Diablo II julkaistiin kesällä 2000 PC:lle.