Kahdeksan vuotta odoteltu Dead Island 2 myöhästyy vielä yhden ja toivottavasti viimeisen kerran

Dead Island 2 myöhästyy vielä ainakin kertaalleen, kertoo kehittäjä Dambuster Studios.

KonsoliFINissä ihan vastikään vuonna 2011 arvostellun Dead Islandin jatko-osaa on odoteltu vuoden 2014 julkistuksesta saakka. Kehittäjävaihdoksia ja kaikenmoisia lykkäyksiä on mahtunut lähes vuosikymmenen mittaiselle matkalle useita, mutta nyt valmista on vihdoin tulossa – heti yhden ja toivottavasti sen viimeisen viivästyksen jälkeen.

Dambuster Studios kertoo tiedotteessaan kehitystyön olevan jo loppusuoralla. Ylimääräiset 12 viikkoa kuitenkin vaaditaan vielä pelin viimeistelyyn ja loppuviilaukseen. Uusi traileri ja pelikuvaa lupaillaan linjoille joulukuun 6. päivälle ajoittuvassa Showcase-videolähetyksessä.

Dead Island 2 julkaistaan ensi vuonna, huhtikuun 28. päivä PC:lle sekä PlayStation- ja Xbox-konsoleille.