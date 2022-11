Odotettu The Callisto Protocol sai julkaisutrailerinsa – brutaali videopätkä ei kainostele verta saati suolenpätkiä

The Callisto Protocolin julkaisu on jo niin lähellä, että aihetta voi rummuttaa uudella trailerilla.

Dead Spacen ja Call of Dutyjen parissakin puurtaneen Glen Schofieldin luotsaaman Striking Distance Studiosin debyyttipeli loikkaa suoraan avaruuskauhun syvään päähän. Ainakin julkaisutrailerin perusteella vuoteen 2320 sijoittuva vankilasiirtokunta tarjoaa oivat puitteet kammottavalle ja samalla brutaalin väkivaltaiselle säikyttelylle. Videolla kuultava taustabiisi on muuten Kings Elliotin Lost Again.

The Callisto Protocol julkaistaan joulukuun 2. päivä PC:lle sekä Xbox- ja PlayStation-konsoleille.