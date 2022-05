Avatarissa on vielä vetovoimaa jäljellä: Avatar: The Way of Waterin traileria katsottiin vuorokaudessa 150 miljoonaa kertaa

Pitkään hiljaiseloa viettänyt Avatar kiehtoo vielä ihmisiä ainakin trailerin katsojamäärien perusteella.

Näyttävällä 3d-toteutuksellaan säväyttänyt alkuperäinen Avatar julkaistiin vuonna 2009. Jatko-osaa – tai oikeastaan jatko-osia – on työstetty James Cameronin toimesta jo vuosien ajan. Valmista on kuitenkin hiljalleen tulossa ainakin ensimmäisen osan tiimoilta, saatiinhan linjoille jo ensimmäinen kiusoittelutraileri.

Disney ja 20th Century Fox julkistivat tiistaina Avatar: The Way of Waterin trailerin keränneen äärellensä vuorokaudessa 150 miljoonaa silmäparia. Lukema kertonee siitä, että kiinnostusta sarjaa kohtaan edelleen on, kolmen seuraavan elokuvan seuratessa Way of Wateria aina parin vuoden välein. Trailerin voi katsastaa uutisen lopusta.

Avatar: The Way of Waterin pääosissa nähdään muun muassa Zoe Saldana, Sam Worthington, Kate Winslet, Giovanni Ribisi, Sigourney Weaver sekä Michelle Yeoh. Ensi-ilta ajoittuu joulukuulle.