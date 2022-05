Oululaisen Fingersoftin Hill Climb Racing 2 saatavilla nyt myös Facebook Gaming -pilvialustalla

Mobiilipelistudio Fingersoftin Hill Climb Racing 2 julkaistiin pilvipelinä Facebook Gaming -pelialustalla.

Joulukuussa 2016 julkaistua Hill Climb Racing 2 -mobiilipeliä on ladattu yli 260 miljoonaa kertaa Google Playn kautta, ja se on yksi sovelluskaupan kaikkien aikojen menestyneimmistä kilpa-ajeluista. Hill Climb Racingillä ja Hill Climb Racing 2:lla on yhteensä yli kaksi miljardia latausta eri alustoilla. Hill Climb Racing 2 on saatavilla Google Playn lisäksi Apple App Storesta, Amazon App Storesta ja nyt siis myös Facebook Gaming -alustalta.

Fingersoft ja Hill Climb Racing viettävät tänä vuonna 10-vuotisjuhlavuottaan.

