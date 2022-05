Ei tehdä tästä nyt mitään numeroa, mutta theHunter: Call of the Wildin tuoreella trailerilla matkataan Suomeen ja puhutaan rallienglantia

Tervetuloa Suomeen. Näin toivottelee metsästyspeli theHunter: Call of the Wildin tuore tiiseritraileri, joka esittelee nimikkeen tulevaa sisältöä.

Erilaisten eläinten metsästämiseen ja luonnon ihasteluun keskittyvä nimike saa ladattavaa lisäsisältöä Revontuli Coast -nimisen alueen muodossa. Suomeen sijoittuva ympäristö on esitteillä tuoreella videomateriaalilla, joka esittelee mitä tuleman pitää kotimaisittain tutulta kuulostavan rallienglannin saattelemana.

"Metsästä vesilintuja, ankkoja ja vuoristolintuja suurempien riistaeläinten, kuten ruskeakarhun ja valkohäntäpeuran, lisäksi", aloittaa videoklipin saate. "Katso maagisia revontulia ja löydä uusia jännittäviä metsästysmahdollisuuksia tällä 'tuhansien järvien maan' alueella."

Revontuli Coast tarjoaa kokijalleen 64 neliökilometriä maastoa metsien siimeksistä niittymaisemiin, 19 eläinlajia metsästettäväksi sekä erilaisia maanmerkkejä löydettäväksi. Tulevan lisäsisällön julkaisupäivä ei ole vielä selvillä.

theHunter: Call of the Wild on pelattavissa PlayStation- ja Xbox-konsoleilla sekä PC:llä. Nimike sai arvostelussamme (klik) vuonna 2017 kehuja muun muassa äänimaailman ja visuaalisen kauneuden luomasta tunnelmasta.

