Ubisoft vahvistaa: Skull and Bones, Avatar: Frontiers of Pandora ja Mario + Rabbids Sparks of Hope julkaistaan vuoden sisällä

Ubisoft vahvisti tulevien peliensä julkaisuikkunoita, joskin edelleen jokseenkin ympäripyöreään tyyliin.

Vuoden 2023 huhtikuun ensimmäiseen päivään päättyvän tilikauden aikana julkaistaan niin Skull and Bones, Avatar: Frontiers of Pandora kuin Mario + Rabbids Spark of Hopekin – varsin odotettu pelikolmikko siis.

Assassin's Creed: Black Flagista omaksi pelikseen kasvanut Skull and Bones esiteltiin ensimmäistä kertaa vuoden 2017 E3-tapahtuman yhteydessä. Projekti on kuitenkin viivästynyt useampaan otteeseen, mutta nyt valmista on siis nykytiedon valossa tulossa ennen huhtikuuta.

Myöskin varsin pitkään työstetyn Avatar: Frontiers of Pandoran julkaisuajankohdan voisi olettaa sijoittuvan jonnekin joulukuun Avatar: The Way of Waterin ensi-illan tienoille.

Switch-strategia Mario + Rabbids Sparks of Hope puolestaan jatkaa liki viiden vuoden takaisen ja tuolloin varsin positiivisesti vastaanotetun Kingdom Battlen jalanjäljissä.

Kolmikon tarkempia julkaisupäiviä ei vielä kerrottu, mutta eiköhän lisätietoja kuulla pian.

