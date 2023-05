Backbone-tuotteet nyt virallisesti saatavilla myös Suomesta – Backbone One PlayStation Edition saapui lisäksi Androidille

Ohjain- ja oheistuotevalmistaja Backbone on laajentanut virallisen laitemyyntinsä ja palvelunsa Suomeen.

Backbone-alusta mahdollistaa suoratoiston ja peruspelaamisen mobiililaitteilla. Puhelimeen kytkettävä laite tarjoaa tutut tatit, napit ja ristiohjaimen, joten mobiililaitetta voi hyödyntää helpommin pelaamiseen. Tukea on tarjolla niin Apple Arcaden tarjontaan kuin suoratoisto- ja pilvipalvelupeleihin muun muassa Xbox Game Passin ja Nvidia Geforce Now'n kautta. Backbone-sovellus yhdistää palvelut yhden appin taakse.

Vuonna 2022 iOS:lle julkaistu Backbone One PlayStation Edition -ohjain on lisäksi nyt myös saatavilla Androidille. Uusi versio on suunniteltu yhteistyössä PlayStationin kanssa, ja sen ulkoasu seurailee PS5:n ohjaimen linjoja niin nappien kuin muotoilun osalta. PS Remote Play -sovellus tunnistaa Backbonen DualSenseksi, joka parantaa yhteensopivuutta.

Backbone One -ohjaimet ovat ostettavissa 119,99 euron hintaan tietyistä verkkokaupoista. KonsoliFINin arvio Backbone Onen iOS-versiosta julkaistaan lähitulevaisuudessa.