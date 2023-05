Like a Dragon -lähetys päivättiin kesäkuulle

Sega ja RGG Studio pitävät RGG Summit 2023 -nimeä kantavan lähetyksen kesäkuussa.

Lähetyksessä esitellään Like a Dragon (entiseltä nimeltään Yakuza) -sarjan tulevia pelejä. Odotettavissa voisi olla pelikuvaa ja mahdollisesti julkaisupäiväkin vielä tämän vuoden puolella saapuvasta sarjan sivuosapelistä, Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name.

Pitkäikäisen sarjan seuraavasta pääpelistäkin saadaan mahdollisesti uutta infoa, aiemmin kun siitä on nähty vain lyhyt teaser-traileri. Like a Dragon 8 julkaisu pitäisi tapahtua vuoden 2024 aikana.

RGG Summit 2023 -lähetys pidetään Japanissa kesäkuun 15. päivä. Suomen aikaa esitys on nähtävissä kesäkuun 16. päivä klo 6.00.