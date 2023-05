Fallout: New Vegas saatavilla ilmaiseksi

Alun perin 22.10.2010 julkaistu Fallout: New Vegas sai aikoinaan paljon hyviä arvosanoja useilta sivustoilta. Steamissa peli on rankattu jopa täyden kympin tuotokseksi, ja kyseessä on Metacritic-sivuston mukaan PC-peleistä eniten keskustelua herättänyt julkaisu ilmestymisvuotenaan.

Tarjottu ilmaispaketti käsittää myös kaiken lisäsisällön, sillä kyseessä on ultimate edition -versio. Tästä voit lukea KonsoliFINin tekemän arvostelun pelistä.

Fallout: New Vegas Ultimate Edition -pelin voi lunastaa Epic Games Storesta maksutta 1.6.2023 kello 18.00 asti.

Alla pelin laitevaatimukset.