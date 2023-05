Mistä näitä Hercule Poirot -seikkailuja oikein tulee? Kuluvalle vuodelle julkistettu jo toinen mestarietsivän tähdittämä peli

Agatha Christien luomalla mestarietsivä Hercule Poirot'lla menee kovaa. Hahmo nähdään myöhemmin tänä vuonna kauhuvivahteisessa A Haunting in Venice -elokuvassa, minkä lisäksi uutisoimme viime viikolla nykyaikaan sijoittuvasta Agatha Christie – Murder on the Orient Express -pelistä. Nyt soppaan lisätään jo kolmas osanen, nimen Agatha Christie - Hercule Poirot: The London Case saanut videopeli.

Blazing Griffin -studion kehittelemä nimike kertoo täysin uuden tarinan, joka ei perustu mihinkään Christien kirjoittamaan kirjaan.

"Tässä uudessa Hercule Poirot'n luvussa pelaajat kokevat jännittävän, alkuperäisen tarinan, joka on uskollinen Agatha Christien tyylille ja sävylle, ja jossa heille esitellään Arthur Hastings, Poirot'n rakastettu apuri", kertoo tuotoksen virallinen kuvailu.

"Yhdessä he ovat saaneet vastuulleen korvaamattoman taideteoksen turvallisen kuljettamisen Lontooseen. Avajaisilta ei kuitenkaan suju suunnitelmien mukaan... etsivät kutsutaan ratkaisemaan upouusi mysteeri Lontoon sydämessä."

Nimike, jonka julkaisijana toimii Microids, on jatkoa vuonna 2021 julkaistulle Agatha Christie: Hercule Poirot – The First Cases -pelillä, joka sai arviossamme kahtiajakoista kommenttia. Lue kyseinen arvostelu tästä: Mestarietsivä saa arvoisensa tarinan, mutta...

Videomateriaalia tulevasta nimikkeestä on puolestaan katsottavissa alta. Etsiväseikkailua sopii odottaa PC:lle, PlayStation 4:lle, PlayStation 5:lle, Xbox Onelle, Xbox Series X|S:lle ja Switchille päivämäärällä 29.8.

