Battle roayle -räiskintä Apex Legends kääntyy lautapeliksi

Huippusuosittu Apex Legends -räiskintä muuntuu lautapeliksi.

Puolalainen lautapelikehittäjä Glass Cannon Unplugged on ottanut työn alle Apex Legends -battle royalen lautapeliversion. Apex Legends: The Board Game on esikuvaansa seuraten kilpailullinen taktiikkapeli, joka on suunniteltu 2-4 pelaajalle. Peruspeli sisältää neljä tuttua legendaa: Bloodhoundin, Wraithin, Gibraltarin ja Bangaloren. Suunnitelmissa olevien laajennusten ansiosta peliin liittyy myöhemmin myös muita hahmoja.

Apex Legends: The Board Game rahoitetaan Kickstarterissa 17. toukokuuta alkavalla joukkorahoituskampanjalla.

