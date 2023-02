Sons of the Forestin julkaisu ollut varsinainen menestys – myyntiluvut ylsivät vain vuorokaudessa yli kahteen miljoonaan

Endnight Gamesin tuore selviytymiskauhu Sons of the Forest näyttää maistuvan pelaajille hyvin.

Early access -versiona julkaistu tuotos on myynyt vain vuorokausi julkaisunsa jälkeen yli kaksi miljoonaa kappaletta. Steamin tilastoissa teos keikkuu tällä hetkellä myydyimpänä ja kolmanneksi pelatuimpana.

Autiolla saarella pääsee selviytymään niin yksin kuin porukassa. Luvassa on selviytymisen lisäksi myös tukikohdan rakentelua ja kannibaaleja vastaan taistelua. Moninpeliä esitelläänkin viimeisimmässä trailerissa.

Sons of the Forest on saatavilla PC:lle.