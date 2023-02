The Outer Worlds saapuu entistä ehompana nykykonsoleille

Obsidian Entertainmentin 2019 julkaistu The Outer Worlds julkaistaan paranneltuna versiona nykykonsoleille ja PC:lle.

Spacer's Choice Edition -nimeä kantavassa julkaisussa on paranneltu muun muassa grafiikoita, valaistusta ja suorituskykyä. PlayStation 5 -versio hyödyntää myös DualSense-ohjaimen haptista palautetta ja adaptiivisia liipaisimia. Tuotos sisältää aiemmin julkaistut Peril on Gorgon ja Murder on Eridanos lisäosat.

Lompakkoa uusi julkaisu keventää noin 60 euron verran. Aiemman konsolisukupolven version ja lisäosien omistajille uusi paranneltu versio irtoaa alennetulla, noin kympin hinnalla.

The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition julkaistaan 7. maaliskuuta PC:lle, PlayStation 5:lle ja Xbox Series S|X:lle.