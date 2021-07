BioWare ja EA vievät jedit pimeälle puolelle – Star Wars: The Old Republic juhlii pyöreitä vuosia galaktisella laajennuksella

Star Wars: The Old Republic täyttää tänä vuonna pyöreät kymmenen vuotta, ja pelaajat pääsevät salakähmäisesti käyttämään pimeän puolen voimia toimiessaan jediritarikunnan palveluksessa.

BioWare and Electronic Arts ilmoittivat, että pelin seuraava suuri laajennus Legacy of the Sith julkaistaan myöhemmin tänä vuonna. Star Wars: The Old Republic julkaistiin alun perin 20. joulukuuta 2011, joten fanit odottelevat laajennuksen ilmestymistä niin ikään loppuvuodesta.

Legacy of the Sith heittää pelaajat sotilaskampanjaan turvaamaan ryhmittymälleen elintärkeän planeetan Darth Malgusin piinaavan suunnitelman paljastuttua. Tarinan voi pelata läpi joko yksin tai moninpelitilassa. Kehittäjä kertoo laajennuksen sisältävän tähän mennessä vaikeimmat ryhmähaasteet, jotka vievät seikkailun niin vuorenhuipun hautakappeliin kuin ulkoavaruuden tutkimusasemallekin.