Laadukkaammalla näytöllä ja maltillisilla uudistuksilla varustettu Nintendo Switch -malli julkistettiin virallisesti

Nintendo on julkistanut vihdoin virallisesti jo pidemmän aikaa kiertäneiden huhuissa pyörineen uuden Switch-version.

Nintendo Switch OLED Model -nimellä kulkeva painos on saanut kylkeensä nimensä mukaisen OLED-näytön, vieläpä 7-tuumaisena versiona – vertailukohtana mainittakoon perusmallin 6,2-tuumainen LCD-ruutu. Pelitallennuksille on tilaa peräti 64 gigatavua aiempaan 32 gigaan nähden, mutta muutoin kyseessä on aikalailla edeltäjänsä kaltainen masiina, mikä saattaa aiheuttaa pettymyksiä aiempaa tehokkaampaa laitetta odottaneille. Pelien lupaillaan myös rullaavan tutuilla ja turvallisilla 720p- ja 1080p-tarkkuuksilla. Jopa hinta huitelee 350 dollarin hujakoilla, kuten aiemminkin.

Nintendo Switch OLED Model julkaistaan lokakuun 8. päivä, samaisena päivänä Metroid Dreadin kanssa.

