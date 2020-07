Bulletstorm-kehittäjä People Can Fly työstää kunnianhimoista toimintaseikkailua PC:lle ja seuraavan sukupolven konsoleille

Mainiosta Bulletstormista tuttu People Can Fly on työstämässä täysin uutta nimikettä niin PC:lle kuin tulevan sukupolven konsoleillekin.

Valitettavasti AAA-tason nimikkeestä ei kerrottu toistaiseksi oikeastaan yhtään mitään yksityiskohtia. Projektin rummutetaan kuitenkin olevan "kunnianhimoinen ja mullistava toimintaseikkailu, joka hyödyntää People Can Flyn lähes 20 vuoden kokemusta vieden sen vieläpä täysin uuteen suuntaan".

People Can Fly rekryää paraikaa reilusti uutta kööriä New Yorkin toimipisteeseensä, minkä lisäksi Montrealiin ollaan kyhäämässä kokonaan uutta studiota. Nämä sekä jo olemassaolevat kolme studiota Varsovassa, Newcastlessa ja Rzeszowissa osallistuvat uuden projektin kehitystyöhön.

People Can Flyn seuraava peli on Square Enixin julkaisema Outriders-räiskintä, joka on tarkoitus saada kauppoihin vielä kuluvan vuoden lopussa.