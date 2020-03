Call of Duty: Modern Warfaren ilmainen battle royale -moodi starttaa tiistaina

Call of Duty: Modern Warfaren pitkään huhuttu battle royale -pelitila Warzone julkaistaan viimein.

Warzone on ilmainen, monialustainen ja ristiinpelattava. Pelitila tukee ainakin aluksi soolo-, duo- ja kolmen miehen joukkueita. Sota-alueelle voi kerralla pudota sataviisikymmentä selviytyjää.

Infinity Wardin ja Raven Softwaren kehittämän battle royalen kartta on suurempi kuin mikään aiemmin nähty. Sen kerrotaan sisältävän alueita, jotka perustuvat fanien suosikkeihin vanhemmista Call of Duty -nimikkeistä. Mukana on esimerkiksi Verdansk. Warzonessa on perinteisen battle royalen lisäksi toinen pelimoodi nimeltä Plunder, Ryöstö. Ryöstössä pelaaja voi uudelleensyntyä ja taistelu pyörii rahan keräämisen ympärillä.

Call of Duty: Modern Warfaren Warzone-pelitila julkaistaan PS4:lla, Xbox Onella ja PC:lla 10. maaliskuuta.

Katso virallinen julkaisutraileri alta.