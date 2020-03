Juho Kuorikosken Pelien Suomi -tietokirja rahoitettavana mesenaatissa

Joukkorahoitussivusto Mesenaattiin on tänään ilmestynyt Juho Kuorikosken seuraava kirjaprojekti, Pelien Suomi. Teos on tarkoitettu itsenäiseksi jatko-osaksi Sinivalkoiselle pelikirjalle, joka sai niin ikään alkunsa joukkorahoitteisesti vuonna 2014.

Pelien Suomi keskittyykin vuoden 2014 jälkeen julkaistuihin suomalaisteoksiin, ja juttua luvataan noin kolmestakymmenestä mielenkiintoisimmasta nimikkeestä. Tarkastelussa ovat ainakin Legend of Grimrock 2, Cities: Skylines, Control, Brawl Stars, Baba is You ja Druidstone. Varsinaisten pelien ohella palstatilaa suodaan myös alan viime vuosien isoille ilmiöille, kuten e-urheilulle. Taustatyönä kirjan koostamista varten on haastateltu kymmeniä kotimaisia pelialan ammattilaisia sekä asiantuntijoita.

Kirja on tarkoitus julkaista keväällä 2021. Joukkorahoitukseen pääsee osallistumaan mesenaatin sivuilla 15.5.2020 saakka.